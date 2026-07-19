Guyana, si capovolge un traghetto con 116 persone: salvati 53 passeggeri

Un traghetto con a bordo 116 passeggeri e membri dell’equipaggio si è capovolto in Guyana. Finora sono state tratte in salvo 53 persone. Il MV Barima stava navigando dalla capitale, Georgetown, lungo la costa dell’Atlantico settentrionale, diretto a Port Kaituma. Stando a quanto dichiarato dal ministro dei Lavori pubblici, Juan Edghill, un segnale di soccorso ha dato il via a un’operazione di ricerca e salvataggio che ha coinvolto imbarcazioni statali e private.

Le autorità hanno riferito che il natante si è capovolto nei pressi del fiume Pomeroon. Non sono ancora chiari i dettagli dell’operazione né se ci siano state vittime, ma i funzionari della Guyana hanno dichiarato di aspettarsi che vengano tratte in salvo altre persone. Edghill ha precisato che la nave era dotata di 250 giubbotti di salvataggio, due zattere rigide di emergenza e sei zattere gonfiabili.