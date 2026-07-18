Iran, raid di Teheran su Bahrein, Giordania e Kuwait – La diretta

Settima notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Comando Centrale Usa (Centcom) ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime di Teheran. La Repubblica Islamica, invece, prosegue i raid contro Bahrein, Giordania e Kuwait, con quest’ultimo Paese che ha sospeso i voli in seguito alle offensive.
Punti chiave
- Giordania: "Abbattuti quattro droni nelle ultime 24 ore"
- Media: Mojtaba Khamenei non apparirà in pubblico fino a fine guerra
- Media: primo contatto internazionale di Mojtaba Khamenei potrebbe essere con Putin
- Usa sconsigliano viaggi in Medio Oriente dopo l'escalation con Teheran
- Pasdaran: "Distrutti aerei Usa in raid su base in Giordania"
- Media: Teheran ha lanciato missile balistico contro base Usa in Arabia Saudita
- Il Bahrein attiva nuovamente l'allarme aereo per possibile attacco missilistico
- Libano, media: raid israeliani all'alba nel sud del Paese
- Pasdaran: "Paesi che ospitano basi Usa si preparino a risposta adeguata"
- Media: "Soldati Usa feriti in raid di Teheran in Giordania"
La Giordania ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto quattro droni nel proprio spazio aereo nelle ultime 24 ore. Secondo la nota delle Forze armate giordane, riporta Al Jazeera, non sono stati segnalati feriti né danni materiali.
Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che la Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, non apparirà in pubblico “fino alla fine della guerra con gli Stati Uniti”. Lo hanno riferito i media arabi, come riportato da Ynet.
Il primo contatto internazionale del nuovo leader supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere una telefonata o un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass, citando una fonte iraniana. “La Russia è un Paese a noi vicino e il presidente Vladimir Putin è un caro amico della Repubblica islamica. È possibile che la prima telefonata e il primo incontro del nuovo leader siano proprio con il presidente Putin”, ha dichiarato la fonte.
A fronte degli scontri in corso con l’Iran, gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a riconsiderare i viaggi in Medioriente. “A causa delle forti tensioni in Medioriente, la situazione della sicurezza rimane complessa, con il rischio di un’escalation imprevista. Ricordiamo ai cittadini americani presenti nella regione la necessità di mantenere alta la guardia e li invitiamo a seguire le notizie per eventuali aggiornamenti dell’ultima ora”, scrive l’ambasciata statunitense a Gerusalemme.
“Gli americani in viaggio nella regione o in transito dovrebbero inoltre verificare con le compagnie aeree che i propri voli siano confermati. Si consiglia di tenere conto di questi fattori nel pianificare viaggi in Israele e in Cisgiordania; è opportuno evitare spostamenti verso Gaza, il nord di Israele e il confine con l’Egitto (fatta eccezione per il valico di Taba) e riconsiderare l’opportunità di recarsi o transitare in Medioriente”, aggiunge l’avviso.
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver distrutto velivoli statunitensi durante un attacco condotto con droni e missili contro una base militare nella Giordania settentrionale. Lo ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. La forza paramilitare iraniana ha affermato di aver colpito “hangar fortificati che ospitavano aerei da caccia e un’ampia area di parcheggio per velivoli” presso la base – nota anche come Muwaffaq Salti – aggiungendo di aver “distrutto almeno due caccia americani e altri tre velivoli statunitensi, oltre ad aver causato gravi danni a diversi altri apparecchi”.
L’Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al Paese del Golfo in quasi quattro mesi, secondo quanto riportato da Axios, citando un funzionario statunitense. L’ultima volta che l’Iran ha colpito un obiettivo in Arabia Saudita è stato all’inizio di aprile, durante un attacco al complesso petrolchimico di Jubail. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’attacco o sul suo obiettivo.
Il Bahrein ha attivato per la seconda volta le sirene di allarme aereo, invitando i residenti a cercare riparo dopo aver rilevato la possibile presenza di droni o missili in arrivo. Nell’ultima settimana, gli Stati del Golfo sono stati frequentemente bersaglio di attacchi da parte dell’Iran, mentre continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran.
Aerei da guerra israeliani hanno effettuato attacchi in due ondate all’alba sul Libano, colpendo l’area di Masha’ al-Mansouri, nel sud del Paese. Lo ha riportato Al Jazeera, citando l’Agenzia di stampa nazionale libanese.
“I Paesi che ospitano le forze militari statunitensi, che hanno messo a disposizione il loro territorio a dei criminali per attaccare l’Iran, dovrebbero essere pronti a ricevere una risposta adeguata e ad attivare le proprie unità di protezione civile per salvaguardare la vita dei civili”. Lo hanno affermato i Guardiani della Rivoluzione dopo gli attacchi iraniani contro i Paesi della regione del Golfo che ospitano basi Usa, come riportato da Ynet.
Diversi soldati Usa sarebbero stati feriti nei raid iraniani che hanno colpito una base Usa in Giordania. Lo riporta la Cbs citando funzionari statunitensi e precisando che al momento non si registrano vittime.
I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari e tecnologici statunitensi in Bahrain, fermato quattro imbarcazioni che tentavano di transitare lo Stretto di Hormuz e dichiarato la via d’acqua strategica “completamente chiusa”. Lo riporta l’Irna. In una dichiarazione i Pasdaran sottolineano che “tutti i paesi che ospitano basi statunitensi nella regione sono partner in questi crimini di guerra”.
A causa degli attacchi dell’Iran sul Kuwait la Kuwait Airways ha deciso di sospendere i voli. L’annuncio con un post su X: “Kuwait Airways – si legge nel post – invita tutti i passeggeri a rimanere aggiornati sullo stato del proprio volo. Notifiche e messaggi di testo saranno inviati ai numeri di telefono registrati con le loro prenotazioni per informarli di eventuali aggiornamenti”.
Numerosi centri strategici dell’esercito Usa in Kuwait e Giordania sono stati presi di mira nell’ultimo giro di attacchi con droni da parte dell’esercito iraniano sabato mattina mattina. Lo riporta l’agenzia Tasnim.
Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente affrontando attacchi con missili e droni da parte dell’Iran. Lo comunica l’esercito del Kuwait su X. “Lo Stato Maggiore dell’Esercito – si legge in un post- osserva che, se si sentono rumori di esplosioni, sono il risultato di sistemi di difesa aerea che intercettano gli attacchi ostili. Tutti sono invitati a rispettare le istruzioni di sicurezza e protezione emesse dalle autorità competenti”.h
Il Centcom, Comando Centrale degli Stati Uniti, ha smentito quanto annunciato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran secondo cui si sarebbero verificate esplosioni su due petroliere mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. “Come la maggior parte delle affermazioni dell’IRGC, questo è falso”, si legge in un post su X sull’account Centcom.
“Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le forze statunitensi impiegarono aerei da caccia, droni aerei e navi da guerra oltre ad altri risorse”. Lo si legge su X.”Il Centcom – si legge ancora in un post – continua a chiedere conto all’Iran sotto la direzione del Comandante in Capo, facendo rispettare pienamente un blocco navale contro i porti iraniani. Più di 50.000 militari americani operano in tutto il Medio Oriente e rimangono vigili, letali e pronti”.
L’esercito iraniano ha attaccato con droni una base americana in Bahrein. “Durante l’operazione – si legge in un comunicato, citato dall’agenzia Fars – sono stati presi di mira l’area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell’esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del Bahrein, nonché alcuni ponti”.