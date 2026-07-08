Iran, nuovi raid degli Stati Uniti su sistemi difesa di Teheran

Nelle scorse ore le forze armate statunitensi hanno attaccato l’Iran, dopo che Washington aveva affermato che Teheran aveva colpito tre navi nello Stretto di Hormuz, nell’ambito di un’operazione americana che ha anche revocato la possibilità alla Repubblica Islamica di vendere petrolio greggio sul mercato mondiale. “Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno completato una nuova serie di attacchi offensivi contro l’Iran, colpendo oltre 80 obiettivi con munizioni di precisione come risposta immediata agli ultimi attacchi iraniani contro navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz”, ha comunicato il Centcom. “Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche anti-nave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche all’interno e in prossimità dello stretto, al fine di ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso questo corridoio commerciale”. L’Iran ha immediatamente avvertito Washington che “adotterà tutte le misure che riterrà necessarie“, aumentando il rischio che l’accordo provvisorio per la cessazione delle ostilità possa fallire.