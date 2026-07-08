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mercoledì 8 luglio 2026

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Iran, esplosioni in Kuwait: risuonano le sirene di allarme

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In Kuwait sono risuonate le sirene d’allarme mentre la difesa aerea del Paese si sono attivate per intercettare i missili in arrivo, dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l’Iran. L’esercito kuwaitiano ha comunicato che le sue difese aeree hanno contrastato attacchi missilistici e di droni, aggiungendo che qualsiasi rumore di esplosione udito era causato dai suoi sistemi che intercettavano le minacce in arrivo. Lo Stato Maggiore dell’Esercito kuwaitiano ha esortato i cittadini e i residenti a seguire le istruzioni di sicurezza impartite dalle autorità competenti. L’annuncio del Kuwait è giunto dopo che anche il Bahrein aveva dichiarato di essere stato colpito da missili.