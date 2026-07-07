America's Cup, il Ceo di New Zealand: "Anche la prossima edizione potrebbe essere a Napoli"

“Siamo a un anno dall’inizio delle regate dell’America’s Cup, dove il Team New Zealand sarà in gara con il vincitore della Louis Vuitton Cup. Noi e Luna Rossa abbiamo iniziato gli allenamenti e stanno arrivando anche tutti gli altri team. Cosa resterà dopo il 2027? Potrebbe esserci un’altra edizione a Napoli, ma resteranno senz’altro le infrastrutture a disposizione per le future generazioni della città di Napoli. Bagnoli è un progetto incredibile, unico in Europa”. Lo ha detto Grant Dalton, Ceo del team Fly Emirates New Zealand, intervistato presso lo Yacht Club Savoia di Napoli prima di iniziare la sessione di allenamento nel golfo partenopeo.