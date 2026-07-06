Harry non starà a Buckingham Palace durante la visita a Londra: ha risposto tardi all’invito

Buckingham Palace ha reso noto che il principe Harry non soggiornerà al palazzo per una parte della sua visita a Londra questa settimana, nonostante il suo staff avesse annunciato questa mattina che il duca aveva accettato l’invito. Lo riporta la Bbc, citando fonti reali secondo cui Harry non ha risposto formalmente all’offerta di alloggio presso una residenza reale entro la scadenza, fissata alla fine della scorsa settimana, e che nel fine settimana gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto soggiornare a Buckingham Palace. Il palazzo richiede un periodo di preavviso minimo per garantire che l’ospite possa essere accolto e che venga messo a disposizione il personale della Casa Reale. Un portavoce del principe Harry ha dichiarato che, nonostante la precedente dichiarazione, era ora loro chiaro che l’offerta di soggiornare a Palazzo Buckingham fosse stata ormai “ritirata”, una decisione che hanno definito “deludente”.

Il portavoce: “Stava organizzando le misure di sicurezza”

“A seguito della decisione del Ravec (Il Comitato esecutivo per la famiglia reale e i Vip) di non fornire protezione alla sua famiglia, il duca ha trascorso la scorsa settimana organizzando misure di sicurezza alternative. Una volta messe in atto tali misure, nel fine settimana ha potuto accettare formalmente l’offerta di alloggio per sé stesso”, ha affermato il portavoce, come riporta il Daily Mail. “È quindi deludente che l’offerta sia stata ora ritirata, adducendo come motivazione la sentenza di martedì nel caso Associated Newspapers Limited”, ha concluso. Secondo la versione dei fatti fornita da Buckingham Palace, a Harry era stata fatta un’offerta per soggiornare nel palazzo, ma il team del duca di Sussex non ha confermato l’accettazione e aveva poi formalmente rifiutato nella corrispondenza con il palazzo sabato. Sempre secondo la posizione di Buckingham Palace riportata dalla Bbc, il team del duca avrebbe poi cambiato posizione più tardi quello stesso giorno, accettando l’invito a soggiornare, ma a quel punto era troppo tardi per organizzare il tutto. Il palazzo ha dichiarato che la decisione che non avrebbe potuto soggiornare a Buckingham Palace è stata comunicata al principe Harry. Un portavoce del duca di Sussex ha descritto la situazione in modo diverso, sostenendo che Buckingham Palace avesse ritirato un’offerta che era stata formalmente accettata.

London’s High Court Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)











Harry in Gb per impegni benefici ma senza Meghan e i figli

Harry torna nel Regno Unito per una serie di impegni di beneficenza che inizieranno martedì, ma negli ultimi 10 giorni la maggior parte dello spazio su tabloid e tg britannici è stato occupato dalle speculazioni sul se il duca di Sussex sarà o meno accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli, Archie e Lilibet. “A pochi giorni dal primo impegno pubblico di Harry nel Regno Unito, previsto per martedì, ben poco è certo”, ha riportato sabato il Times di Londra. “Per Archie e Lilibet, incontrare il re è ora o mai più”, ha scritto il Telegraph. Harry, veterano dell’esercito britannico che ha prestato servizio in Afghanistan, è in visita per celebrare il primo anniversario dell’inizio degli Invictus Games, la competizione in stile paralimpico da lui fondata per motivare e ispirare i veterani militari di tutto il mondo mentre lavorano per superare le ferite riportate in battaglia. Non figura nel programma ufficiale, ma è comunque al centro dell’attenzione dei media la decisione che verrà presa martedì presso l’Alta Corte di Londra, dove il giudice renderà noto il verdetto nella causa per violazione della privacy intentata da Harry contro l’editore del Daily Mail. La decisione se portare o meno i bambini, secondo quanto riportato da fonti non ufficiali e da persone non identificate vicine alla famiglia reale, dipendeva dal fatto che il governo britannico accettasse o meno di garantire la sicurezza a Harry e alla sua famiglia. Una questione che ha aleggiato su ogni viaggio del principe nel Regno Unito da quando lui e Meghan si sono trasferiti in Nord America 6 anni fa. La decisione spetta a un comitato governativo noto come Ravec, che stabilisce chi debba ricevere protezione finanziata dallo Stato. Dopo le prime notizie secondo cui Archie e Lilibet avrebbero visitato il Regno Unito, i piani hanno cominciato a vacillare quando il Daily Telegraph ha riportato che il Ravec aveva nuovamente respinto la richiesta di protezione avanzata da Harry. Il Times di Londra ha riferito che Harry era “sconvolto” dopo la decisione e aveva detto agli amici che non avrebbe permesso che i suoi figli fossero “inseguiti dai paparazzi” per le strade di Londra. Già domenica era chiaro che la famiglia non avrebbe accompagnato Harry al suo arrivo nella capitale, anche se c’era ancora la possibilità che lo raggiungessero più avanti nel corso del viaggio; poi oggi i piani per l’alloggio di Harry sono andati in fumo. Harry ha dichiarato di voler riconciliarsi con il padre 77enne, attualmente in cura per una forma di cancro. E desidera davvero che i suoi figli, che hanno incontrato per la prima volta il monarca durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della defunta regina Elisabetta II nel 2022, trascorrano del tempo con il nonno ora che sono abbastanza grandi da ricordare l’esperienza. La tensione all’interno della Casa dei Windsor è alta da quando Harry e Meghan hanno rinunciato ai doveri reali e si sono trasferiti in California. La situazione ha toccato un nuovo minimo dopo che Harry ha pubblicato un libro di memorie esplosivo che includeva descrizioni poco lusinghiere della famiglia reale e accuse pesanti su un rapporto tossico fra la monarchia e la stampa.