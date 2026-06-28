Venezuela, soccorritori sempre al lavoro: salvato bimbo di 11 anni a 3 giorni dal terremoto – la diretta

Sono saliti a 1.430 i morti confermati in Venezuela per il doppio terremoto che ha colpito il Paese mercoledì sera, con due scosse a distanza ravvicinata di magnitudo 7.2 e 7.5. Lo riferiscono le autorità locali. Il bilancio dei dispersi segnalati dai familiari è intanto salito ad almeno 68.900. I venezuelani alla ricerca di propri cari sono al lavoro con pale, attrezzature pesanti, corde e scavano anche mani nude fra le macerie degli edifici crollati a seguito del sisma. In particolare a La Guaira, che è uno degli Stati più duramente colpiti del Venezuela. La maggior parte di coloro che scavavano è costituita da civili che hanno preso in mano le operazioni di ricerca.

La tensione è salita alle stelle a causa della risposta del governo venezuelano, reputata inadeguata. Anche buone notizie: tre giorni dopo il terremoto estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni.