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domenica 28 giugno 2026

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Venezuela, soccorritori sempre al lavoro: salvato bimbo di 11 anni a 3 giorni dal terremoto – la diretta

Venezuela, soccorritori sempre al lavoro: salvato bimbo di 11 anni a 3 giorni dal terremoto – la diretta
Il salvataggio dell’11enne Moises Calzadilla. 27/06/2026 (AP Photo/Fernando Vergara)
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Il bilancio di oltre 1.400 morti mentre i dispersi sono quasi 70 mila

Sono saliti a 1.430 i morti confermati in Venezuela per il doppio terremoto che ha colpito il Paese mercoledì sera, con due scosse a distanza ravvicinata di magnitudo 7.2 e 7.5. Lo riferiscono le autorità locali. Il bilancio dei dispersi segnalati dai familiari è intanto salito ad almeno 68.900. I venezuelani alla ricerca di propri cari sono al lavoro con pale, attrezzature pesanti, corde e scavano anche mani nude fra le macerie degli edifici crollati a seguito del sisma. In particolare a La Guaira, che è uno degli Stati più duramente colpiti del Venezuela. La maggior parte di coloro che scavavano è costituita da civili che hanno preso in mano le operazioni di ricerca.

La tensione è salita alle stelle a causa della risposta del governo venezuelano, reputata inadeguata. Anche buone notizie: tre giorni dopo il terremoto estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni.

Terremoto in Venezuela: tutti gli aggiornamenti in diretta
Inizio diretta: 28/06/26 08:00
Fine diretta: 29/06/26 00:00

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Bimbo di 11 anni estratto vivo da macerie 3 giorni dopo sisma

In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto che ha devastato il Paese, è stato estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni. Lo annuncia la presidente ad interim Delcy Rodriguez in un post su X nel quale scrive: “Pochi minuti fa, un bambino di 11 anni è stato tratto in salvo vivo a Caraballeda. In queste ore, ogni vita è speranza per il Venezuela“. 

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