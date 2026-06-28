Ministra Roccella, nel Lago di Vico proseguono le ricerche del marito

Luigi Cavallari, 84 anni, è disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione

Del marito della ministra Eugenia Roccella non c’è ancora alcuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche nei fondali del lago di Vico di Luigi Cavallari, 84 anni, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Durante tutta la notte i Vigili del fuoco hanno operato anche con un rover telecomandato, mentre sul posto sono al lavoro i sommozzatori di Roma, affiancati da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze.

Le ricerche di Luigi Cavallari marito della Ministra Eugenia Roccella scomparso nel Lago di Vico in località Fioro. (photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)

Le operazioni si concentrano nell’area in cui l’uomo è scomparso, in acque caratterizzate da scarsa visibilità e che nella giornata di oggi, 28 giugno, lo specchio d’acqua in provincia di Roma sarà preso d’assalto dai bagnanti.

Le ricerche sono coordinate dalla procura della Repubblica di Viterbo (che sabato era presente sul posto con il sostituto procuratore di turno – ndr) e dalla prefettura del capoluogo della Tuscia.