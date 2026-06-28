Iran, Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Usa rispondono con raid, Teheran attacca Kuwait e Bahrein – la diretta

Nuova escalation nel Golfo, dove l’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein in risposta ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi alle basi Usa e minacciano una “risposta implacabile” a nuove azioni. Washington conferma i bombardamenti come rappresaglia. Donald Trump avverte: se lo scontro si intensifica, “l’Iran cesserà di esistere”.
Punti chiave
- Araghchi: "Non interferire in gestione Hormuz"
- Araghchi: "Interferenze su accordo ritarderebbero riapertura Hormuz"
- Bahrein denuncia attacco a edificio residenziale a Muharraq
- Trump: "Iran non esisterà più se intensifica lo scontro"
- Bahrein denuncia attacco a edificio residenziale a Muharraq
- Kuwait condanna Teheran: "Aggressione è sfida che mina sforzi diplomazia"
- Iran: sotto attacco Bahrein e Kuwait, accordo sempre più a rischio
- Iran, Trump: "Non esisterà più se Usa intensificano lo scontro"
- Iran: nuovi attacchi Usa mentre Teheran colpisce Bahrein e Kuwait
“Come abbiamo potuto constatare nelle ultime due notti, gli incidenti nello Stretto di Hormuz hanno portato a un’escalation delle tensioni e dei conflitti. Esorto tutte le parti a non interferire nella gestione dello Stretto di Hormuz e nelle disposizioni adottate dalla Repubblica Islamica dell’Iran per la sua riapertura, e ad attenersi al Memorandum d’intesa firmato, senza permettere che tale Memorandum d’intesa si discosti dal suo corso”. Così il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, parlando in conferenza stampa a Baghdad.
“Secondo il memorandum d’intesa, lo Stretto di Hormuz, sotto la gestione adottata dall’Iran, tornerà alla sua capacità prebellica entro 30 giorni. L’adozione e la responsabilità di questi accordi è della Repubblica Islamica dell’Iran; nessun’altra istituzione o Paese ne è responsabile, in base al memorandum d’intesa. Qualsiasi interferenza e qualsiasi tentativo di adottare accordi nuovi o diversi da quelli attuali non farebbe altro che complicare ulteriormente la situazione e ritardare la riapertura dello Stretto di Hormuz, aumentando la tensione”. Così ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, parlando in conferenza stampa a Baghdad.
Il ministero dell’Interno del Bahrein riferisce che un edificio residenziale è stato danneggiato nella zona di Muharraq, a seguito dell’attacco iraniano, aggiungendo che l’incidente non ha causato vittime. “Le autorità competenti stanno adottando le misure necessarie sul posto”, aggiunge il Ministero. Lo riferisce AlJazeera.
In un post sui social media, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l’accordo di cessate il fuoco, ANCORA UNA VOLTA!”. Ha inoltre avvertito che potrebbe arrivare un momento in cui gli Stati Uniti non saranno più in grado di agire con moderazione “e saranno costretti a portare a termine il compito per via militare”. “Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell’Iran non esisterà più!”, ha scritto Trump su Truth Social. I raid statunitensi seguono l’attacco con droni iraniani a una petroliera, avvenuto ieri. L’episodio segue un analogo scambio di colpi avvenuto pochi giorni fa, quando un drone iraniano ha colpito una nave mercantile al largo delle coste dell’Oman e le forze armate statunitensi hanno risposto con dei raid. Secondo i siti web di monitoraggio del traffico navale, la Kiku aveva lasciato un giacimento petrolifero del Qatar, situato al centro del Golfo Persico, all’inizio della settimana ed era diretta verso un porto degli Emirati Arabi Uniti affacciato sul Golfo di Oman, proprio sul versante opposto dello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato di aver colpito infrastrutture militari iraniane di sorveglianza, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine, in risposta all’attacco subito dalla nave in mare aperto nelle prime ore di sabato. L’imbarcazione in questione, la petroliera Kiku battente bandiera panamense, trasportava greggio per conto della compagnia energetica statale del Qatar, un mediatore chiave nei negoziati tra Iran e Stati Uniti.
Il ministero dell’Interno del Bahrein riferisce che un edificio residenziale è stato danneggiato nella zona di Muharraq, a seguito dell’attacco iraniano, aggiungendo che l’incidente non ha causato vittime.”Le autorità competenti stanno adottando le misure necessarie sul posto”, aggiunge il Ministero. Lo riferisce AlJazeera.
Il Kuwait condanna l’”aggressione iraniana” contro il Paese. Il Ministero degli Affari Esteri del Kuwait ha espresso la sua “più ferma condanna delle ripetute e atroci aggressioni iraniane” contro il Paese, affermando che gli attacchi rappresentano una “flagrante violazione della sua sovranità”.Il Ministero ha inoltre avvertito che tali attacchi minano gli sforzi regionali e globali in corso per la de-escalation e “rappresentano una sfida diretta alla volontà internazionale di sostenere questo percorso”. Lo riferisce Al Jazeera. Ha anche affermato che lo Stato del Kuwait “si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria sovranità, preservare la propria sicurezza e stabilità e proteggere il proprio popolo e i residenti sul proprio territorio”. Come abbiamo già riportato, l’Iran ha rivendicato gli attacchi alla base kuwaitiana di Ali Al Salem, affermando di aver preso di mira le forze statunitensi, dopo che il CENTCOM ha bombardato la regione costiera iraniana, citando attacchi a navi nello Stretto di Hormuz.
Bahrein e Kuwait hanno dichiarato domenica che l’Iran ha preso di mira le loro nazioni con attacchi di droni e missili in seguito a nuovi raid aerei statunitensi contro l’Iran; si tratta di un’escalation di scambi di fuoco che mette in discussione l’accordo provvisorio volto a porre fine alla guerra nella regione.Gli attacchi contro Bahrein e Kuwait sono avvenuti mentre una forza navale multinazionale, sotto la supervisione della Marina statunitense, annunciava sabato l’ampliamento di una rotta vicino all’Oman, nello stretto, per consentire il traffico sia in entrata che in uscita: una mossa che probabilmente creerà un nuovo punto di attrito con Teheran.Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato di aver colpito infrastrutture militari iraniane di sorveglianza, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine, in risposta all’attacco subito dalla nave in mare aperto nelle prime ore di sabato. L’imbarcazione in questione, la petroliera Kiku battente bandiera panamense, trasportava greggio per conto della compagnia energetica statale del Qatar, un mediatore chiave nei negoziati tra Iran e Stati Uniti.
Nuova escalation nel Golfo, dove l’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein in risposta ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi alle basi Usa e minacciano una “risposta implacabile” a nuove azioni. Washington conferma i bombardamenti come rappresaglia. Donald Trump avverte: se lo scontro si intensifica, “l’Iran cesserà di esistere”.
In un post sui social media, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l’accordo di cessate il fuoco, ANCORA UNA VOLTA!”. Ha inoltre avvertito che potrebbe arrivare un momento in cui gli Stati Uniti non saranno più in grado di agire con moderazione “e saranno costretti a portare a termine il compito per via militare”.”Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell’Iran non esisterà più!”, ha scritto Trump su Truth Social. I raid statunitensi seguono l’attacco con droni iraniani a una petroliera, avvenuto ieri. L’episodio segue un analogo scambio di colpi avvenuto pochi giorni fa, quando un drone iraniano ha colpito una nave mercantile al largo delle coste dell’Oman e le forze armate statunitensi hanno risposto con dei raid.Secondo i siti web di monitoraggio del traffico navale, la Kiku aveva lasciato un giacimento petrolifero del Qatar, situato al centro del Golfo Persico, all’inizio della settimana ed era diretta verso un porto degli Emirati Arabi Uniti affacciato sul Golfo di Oman, proprio sul versante opposto dello Stretto di Hormuz.
Le forze armate statunitensi hanno lanciato un’ondata di attacchi aerei contro l’Iran su ordine del Presidente Donald Trump. La tv di Stato iraniana ha riferito di esplosioni in un’area a nord dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa è giunta mentre Teheran colpiva sia il Bahrein che il Kuwait, evidenziando la crescente tensione attorno all’accordo provvisorio tra le due nazioni volto a porre fine al conflitto. L’attacco contro il Kuwait, avvenuto nelle prime ore di domenica, è stato il primo da quando le parti hanno siglato l’intesa per la cessazione delle ostilità; esso è coinciso con l’annuncio, sabato, da parte di una forza navale multinazionale sotto l’egida della Marina USA, dell’ampliamento di una rotta nello stretto – nei pressi dell’Oman – per consentire il transito in entrata e in uscita, una mossa che rischia di creare un nuovo punto di attrito con Teheran.