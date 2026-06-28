Home > Esteri > Iran, Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Usa rispondono con raid, Teheran attacca Kuwait e Bahrein – la diretta

Il 2 luglio è previsto un nuovo round di negoziati a Doha, mentre l’intesa tra Israele e Libano viene respinta da Hezbollah

Nuova escalation nel Golfo, dove l’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein in risposta ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi alle basi Usa e minacciano una “risposta implacabile” a nuove azioni. Washington conferma i bombardamenti come rappresaglia. Donald Trump avverte: se lo scontro si intensifica, “l’Iran cesserà di esistere”.