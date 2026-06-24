Ucraina, Cremlino: “Gli attacchi di Kiev svelano la sua essenza nazista”

Il Cremlino attacca Kiev dopo i nuovi raid della notte. Secondo il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, l’Ucraina sta “rivelando la sua natura nazista” con attacchi alle infrastrutture civili russe. La situazione sul fronte per Kiev diventerà “irreversibile”, ha aggiunto Peskov osservando che la situazione sul fronte per Kiev “sta peggiorando di giorno in giorno“. “A un certo punto, per il regime di Kiev inizieranno processi irreversibili”, ha dichiarato.

Nella notte raid da entrambe le parti

Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Lo scrive la Tass citando un comunicato delle autorità locali. “Nel villaggio di Privetny, nel distretto di Veydelevsky, un uomo è morto sul posto a seguito dell’esplosione di un drone. Un’ambulanza ha trasportato una donna ferita alla schiena da una scheggia all’ospedale regionale centrale di Valuy”, si legge nel comunicato.

Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balakliya nella regione di Kharkiv in seguito a un raid delle forze armate russe. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov. Quattro edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati, ha aggiunto.

Blackout nelle zone colpite

La città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale Mikhail Razvozhaev su Telegram. L’obiettivo principale dell’attacco – hanno spiegato i media ucraini – è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.

Anche tutti i distretti dell’area della regione ucraina di Kherson attualmente controllata dalla Russia “sono completamente o parzialmente senza corrente elettrica”. Lo ha scritto su Telegram il governatore filorusso locale Vladimir Saldo. “I tecnici delle compagnie elettriche e i servizi di emergenza sono già sul posto e stanno facendo tutto il possibile per ripristinare l’elettricità nelle nostre case il più rapidamente possibile”, ha aggiunto.