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mercoledì 24 giugno 2026

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Libano, Netanyahu: "Non ci ritireremo finché sarò primo ministro"

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“Finché sarò primo ministro, manterremo la zona di sicurezza nel sud del Libano. Saremo i primi al mondo a risolvere il problema dei droni esplosivi”. Parole nette quelle pronunciate dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un intervento a una conferenza che si è tenuta oggi a Tel Aviv. Funzionari libanesi e israeliani si incontreranno in settimana a Washington nell’ambito dei negoziati diretti tra i due paesi, attraverso i quali il Libano spera di giungere a un accordo per il ritiro israeliano.