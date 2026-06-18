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giovedì 18 giugno 2026

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Regno Unito, Stanley Tucci e la moglie Felicity Blunt protagonisti del 'Ladies Day' ad Ascot

LaPresse
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Re Carlo III e la regina Camilla hanno preso parte alla giornata della ‘Gold Cup’ (comunemente nota come ‘Ladies Day’) del Royal Ascot, il più celebre ed esclusivo evento ippico del mondo. Tra gli ospiti della tradizionale processione reale c’erano anche l’attore Stanley Tucci e la moglie Felicity Blunt. La giornata è stata caratterizzata dall’eleganza e dai celebri copricapi che ogni anno attirano l’attenzione di fotografi e appassionati. Un elemento diventato simbolo stesso dell’evento.