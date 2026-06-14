Svizzera, referendum su limite a popolazione: il no vince con il 54,8%

La Svizzera boccia la proposta di istituire un limite alla popolazione del Paese. L’esito del referendum voluto dal partito nazional-conservatore Udc, che puntava a fissare a 10 milioni il limite della popolazione entro il 2050, parla chiaro: il ‘No’ ha vinto con il 54,8% dei voti.

Gli elettori non hanno creduto nella tesi avanzata dai promotori del referendum, secondo i quali la crescita demografica in Svizzera starebbe mettendo sotto pressione infrastrutture, mercato immobiliare, servizi sociali e qualità della vita. Se fosse stata approvata, la misura avrebbe obbligato il governo a intervenire per frenare l’aumento della popolazione, restringendo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e richieste di asilo una volta superata la soglia di 9,5 milioni di abitanti.

Lo stesso governo federale si era opposto alla proposta, giudicandola dannosa per l’economia del Paese. La Svizzera è infatti fortemente dipendente dalla manodopera straniera in settori chiave come sanità, finanza, farmaceutica e tecnologia. Con l’avvicinarsi del voto sono inoltre cresciuti i timori di un indebolimento dei rapporti con l’Unione europea, principale partner commerciale del Paese, che oggi conta oggi circa 9,1 milioni di abitanti. Da qui il risultato delle urne, che ha posto un freno alle misure anti migranti dell’Udc.