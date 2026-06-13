Donald Trump, Casa Bianca in festa per gli 80 anni del presidente Usa

Sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per il compleanno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che domani spegnerà 80 candeline. Il centro delle celebrazioni sarà l’arena di Ultimate Fighting Championship (UFC) fatta costruire appositamente sul prato della Casa Bianca.

Qui a partire dalle 15.30, le 21.30 in Italia, avrà inizio la prima giornata dell’UFC Freedom 250 Fan Fest. L’evento includerà “esperienze coinvolgenti per i fan, apparizioni di celebrità, incontri con gli artisti e musica dal vivo”, secondo il sito web di Freedom 250, per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Nella notte italiana, i combattenti prenderanno parte alla pesatura cerimoniale, un evento promozionale pre-incontro in cui i combattenti salgono sulla bilancia davanti ai fan. La Zac Brown Band si esibirà a seguire. Domani proseguiranno le celebrazioni con il secondo giorno del Fan Fest, che si concluderà con una festa per guardare in diretta l’incontro UFC, previsto alle 20 locali. L’evento sarà presentato da Dana White, presidente e amministratrice delegata dell’Ufc e sostenitore di lunga data di Trump.

Sono attese all’arena circa 4.000 persone, mentre all’esterno si prevede l’arrivo di 120.000 fan, che hanno vinto l’ingresso gratuito tramite lotteria e che guarderanno l’incontro all’Ellisse, un importante parco pubblico a sud della Casa Bianca. La vera star dello spettacolo da oltre 60 milioni di dollari sarà però l’ambientazione senza precedenti in cui è stata costruita una gabbia nel luogo tradizionale dell’Easter Egg Roll che si tiene ogni primavera. La Casa Bianca ha dovuto fare spazio al Claw, una struttura a quattro lati che si inarca per oltre 27 metri nell’aria e presenta luci, altoparlanti, spessi grovigli di cavi e quattro grandi schermi in modo che i fan non seduti proprio accanto all’Ottagono possano seguire i combattimenti nella gabbia sottostante. Il brasiliano Alex Pereira affronterà il francese Ciryl Gane per il titolo ad interim dei pesi massimi Ufc. Il campione dei pesi leggeri spagnolo-georgiano Ilia Topuria affronterà poi il campione ad interim Justin Gaethje, uno dei soli due americani che attualmente detengono anche solo una quota delle 11 cinture di campionato Ufc. Ci sono altri cinque incontri che includono gli ex contendenti al titolo Michael Chandler e Derrick Lewis e l’ex campione dei 135 libbre Sean O’Malley.