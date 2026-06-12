Israele, in migliaia a Tel Aviv per il Pride: una folla colorata attraversa la città

Migliaia di persone hanno affollato il lungomare di Tel Aviv, in Israele in occasione dell’annuale parata del Pride della città, sventolando bandiere arcobaleno al ritmo della musica. I partecipanti hanno indossato abiti colorati.

Secondo quanto riferito dalla polizia in un comunicato, oltre un migliaio di agenti e volontari sono stati dispiegati in tutta la città per garantire la sicurezza della parata. Israele ha generalmente permesso le manifestazioni della comunità LGBTQ+ anche se i partiti ebraici ultraortodossi, che hanno esercitato un’influenza significativa sulle questioni religiose e di Stato, si oppongono all’omosessualità in quanto violazione della legge religiosa, così come altri gruppi religiosi nel Paese.