Libano, droni israeliani colpiscono un'auto a Sidone: le fiamme e le vittime

Un attacco di droni israeliani ha colpito un’auto a Sidone, nel sud del Libano, uccidendo due persone che si trovavano a bordo e causando un incendio che ha coinvolto altre vetture. Sul posto si è accalcato un capannello di curiosi, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme.

Martedì sono trascorsi 100 giorni dall’inizio del conflitto tra Israele e Libano, mentre i raid israeliani nel Paese si intensificano: martedì è stata anche la prima volta che l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione dell’intera città di Tiro, comprese le zone cristiane che fino a quel momento erano considerate più scure. Le violenze continuano nonostante il fragile accordo di cessate il fuoco raggiunto il 3 giugno a seguito dei negoziati a Washington D.C. tra Libano, Israele e Stati Uniti. L’ultimo conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano ha causato circa 3.500 vittime e oltre 1,2 milioni di sfollati.