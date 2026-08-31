Francia, morto a 97 anni Édouard Balladur: fu l’ultimo premier di François Mitterrand

L’ex primo ministro francese Édouard Balladur è morto all’età di 97 anni. Fu l’ultimo premier di François Mitterrand, dal marzo 1993 al maggio 1995. Rimarrà nella storia politica come l’”amico trentennale” di Jacques Chirac, che divenne il suo rivale durante l’aspra campagna presidenziale del 1995, ponendo fine alle sue ambizioni.

Macron: “Balladur fu servitore esigente e devoto del Paese”

“Édouard Balladur aveva dedicato la sua vita alla Quinta Repubblica. Deputato di Parigi, ministro e poi Primo Ministro, questo fedele collaboratore del presidente Pompidou, che affiancò durante il suo mandato, aveva la Francia nel cuore. Ne fu un servitore esigente, misurato e devoto”. Lo scrive in un post sul social X il presidente francese Emmanuel Macron. “Rendo omaggio alla sua memoria e rivolgo i miei pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari”, conclude Macron.