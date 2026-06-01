Ucraina, Zelenskyy: “Ho le prove di bimbi ucraini rapiti da Mosca e costretti a combattere”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato in un’intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un’accusa che, secondo la Corte penale internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. Questa è la prima volta che Zelenskyy formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o “russificazione”. “Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia”, ha affermato Zelenskyy. Zelenskyy ha dichiarato di “avere le prove”, ma non ha specificato di quali prove si tratti.”Sì, e insegnano a questi bambini a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo”, ha detto Zelenskyy. “E gli ucraini, riuscite a immaginare, questi giovani ucraini, questi ragazzini, che vanno sul campo di battaglia e uccidono altri ucraini?”.

Zelensky: “Finestra negoziale con Mosca fino all’inverno”

Fra Ucraina e Russia c’è una finestra per i negoziati fino all’inverno, ha affermato Zelensky nell’intervista alla Cbs. Il leader di Kiev ha detto di averne parlato “a gennaio” con i partner occidentali in quanto “ogni mese loro (i russi, ndr) perderanno sempre più uomini e per questo perderanno l’iniziativa sul campo di battaglia”. “Penso che prima dell’inverno dobbiamo trovare un modo, un modo diplomatico, per sederci e parlare. Ma dipende dalla pressione su Putin”, ha concluso.

Zelensky: “Negoziatori europei siano Regno Unito, Francia e Germania“

Per quanto riguarda i negoziatori europei con la Russia “abbiamo un formato a tra paesi” ovvero “Regno Unito, Francia e Germania. Questi tre paesi possono essere, credo, i negoziatori”, ha affermato Zelensky. “Abbiamo anche buoni partner nei paesi nordici, e la Turchia ha sempre voluto essere un mediatore, e abbiamo fatto dei passi avanti positivi quando abbiamo riportato a casa i nostri prigionieri di guerra. Anche questo è molto importante”, ha aggiunto. “Spetta all’Ucraina e all’Europa decidere chi sarà, ed è anche importante che la Russia sia pronta a parlare, a dialogare e a collaborare con l’Europa”, ha concluso.

Media: “Massiccio attacco di Mosca su Ucraina, aviazione Kiev colpisce basi russe”

Nelle ultime 24 ore si sono verificati 302 scontri tra le Forze di Difesa ucraine e le truppe russe in Ucraina. I difensori ucraini hanno respinto 46 assalti nemici nei settori di Pokrovsk e Huliaipole. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo le informazioni aggiornate, il nemico ha effettuato 81 raid aerei, sganciando 270 bombe guidate. Inoltre, ha utilizzato 9.584 droni kamikaze e condotto 3.066 attacchi contro posizioni e insediamenti ucraini, di cui 38 con sistemi lanciarazzi multipli (MLRS).L’aviazione, le forze missilistiche e l’artiglieria ucraine hanno colpito un posto di comando nemico, un sistema di artiglieria, tre postazioni di controllo UAV e altri due importanti obiettivi russi.

Raid russo su Kharkiv, feriti ed edifici in fiamme

Le truppe russe hanno effettuato nella notte un raid sulla città ucraina di Kharkiv causando feriti e incendi. Lo ha affermato il sindaco della città, Igor Terekhov, che ha parlato di “almeno 10 attacchi nemici”. Il governatore regionale Oleg Synegubov ha parlato del ferimento di una donna di 34 anni.