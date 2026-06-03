Ucraina, Kiev colpisce terminal petrolifero San Pietroburgo – La diretta

Un incendio è divampato questa mattina in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione di Leningrado e il canale Astra. Drozdenko ha riferito intorno alle 4 che tre droni erano stati abbattuti sopra l’Oblast di Leningrado. Astra ha riferito che i residenti di San Pietroburgo avevano udito delle esplosioni e visto un incendio in città; inoltre secondo alcuni canali telegram si tratterebbe di un attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Drozdenko ha riferito intorno alle 6 che la regione era stata attaccata da 30 droni. I media russi hanno anche affermato che oltre 20 voli in partenza erano stati ritardati o cancellati all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Ukrainska Pravda sottolinea che il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), al quale è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo degli affari stranieri, avrà inizio in città oggi 3 giugno.

La guerra in Ucraina – Tutte le notizie di oggi, 3 giugno Inizio diretta: 03/06/26 13:00 Fine diretta: 03/06/26 23:00