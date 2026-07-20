Ct della Nazionale, contatto Maldini-Guardiola. Malagò “Ci sono altri nomi oltre Mancini e Pirlo”

Uno scossone infiamma la corsa alla panchina della Nazionale, entrata nella settimana decisiva. Il neo direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini ha avuto in queste ore un contatto con Pep Guardiola per sondare la sua disponibilità a diventare il nuovo ct della nazionale. Secondo Sky Sport l’ex dirigente del Milan, in sinergia con il consulente Leonardo, avrebbe incontrato il manager spagnolo nel weekend a Barcellona. L’operazione si preannuncia complicata, non solo per motivi economici: solo qualche giorno fa Guardiola ha ribadito l’intenzione di prendersi una pausa dopo la lunga esperienza di dieci anni al Manchester City. “Mentalmente non sento la mancanza di nulla. Non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare tutto da capo. Sto semplicemente cercando di capire come sarà la mia vita ora – ha detto recentemente l’allenatore catalano in una intervista rilasciata all’azienda di trading di criptovalute Okx confidando di non voler tornare ad allenare a breve – Non sono più giovane, non ho 35-37 o 40-41 anni, ne ho già 56. Quindi la mia prospettiva sarà un po’ diversa. Cercherò di godermi le cose che non ho mai fatto prima”.

Di certo però l’idea di far risorgere il calcio italiano, sprofondato nel punto più basso della sua storia, rappresenta una sfida stimolante per un allenatore che a livello di club tra Barcellona, Bayern Monaco e City ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere. Senza contare che un impegno con la nazionale non richiede gli stessi ritmi di una squadra abituata a scendere in campo ogni tre giorni tra campionato e coppe. Al netto del concreto tentativo per Guardiola, che rappresenta un sogno e una suggestione, la short-list del nuovo selezionatore non è ristretta esclusivamente a Roberto Mancini e Andrea Pirlo, i due candidati forti emersi in questi giorni supportati rispettivamente da Giovanni Malagò e dal tandem Maldini-Leonardo.

Lo ha confermato proprio il presidente della Figc, rivelando in una intervista a Sky Sport 24 che “ci sono altri nomi possibili per il ruolo” e assicurando che sul tema “non c’è nessun tipo di scontro” con i neo dirigenti del Club Italia. “Sono due persone serie, da subito molto interessate, ma che altrettanto da subito hanno voluto conoscere il dettaglio del loro ruolo, di cosa avessi in mente; di chi lavora e lavorerebbe con loro – ha spiegato Malagò – In queste due settimane ho fatto sei-otto videoconferenze, dove abbiamo parlato di ogni cosa. E quella di cui abbiamo parlato meno vi assicuro è quella economica-contrattuale. Questo avvalora la loro serietà”. Il tempo però stringe: Maldini e Leonardo – oltre al presidente federale – sono attesi giovedì in Lega Calcio per incontrare i club della Serie A e, magari, svelare il nome del nuovo commissario tecnico oltre che i progetti futuri. “Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto“, ha assicurato Malagò. Il giallo però è ancora lontano dalla risoluzione.