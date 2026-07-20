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lunedì 20 luglio 2026

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Francoforte, Lagarde fotografata al supermercato da un utente di X lo ringrazia: “Che persone meravigliose”

Francoforte, Lagarde fotografata al supermercato da un utente di X lo ringrazia: “Che persone meravigliose”
President of European Central Bank Christine Lagarde attends a press conference after a meeting of the ECB’s governing council in Frankfurt, Germany, Thursday, June 6, 2024. The European Central Bank cut its key interest rate by a quarter-point, moving ahead of the U.S. Federal Reserve as central banks around the world lean toward lowering borrowing costs — a shift with far-reaching consequences for home buyers, savers and investors. (AP Photo/Michael Probst) Associated Press / LaPresse Only italy and Spain
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La presidente della BCE: “Grazie per il suo gentile messaggio. Francoforte è davvero piena di persone meravigliose. Le auguro una splendida giornata!”. 

Siparietto social per la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, a pochi giorni dalla riunione del Consiglio direttivo sulla politica monetaria, in programma giovedì. Un utente di X ha pubblicato una foto che ritrae Lagarde mentre fa la spesa in un supermercato di Francoforte, scrivendo: “Amo Francoforte. In ogni angolo incontri persone meravigliose” e scusandosi per aver violato la privacy della presidente della Bce. Lagarde ha successivamente ricondiviso il post e ha risposto: “Grazie per il suo gentile messaggio. Francoforte è davvero piena di persone meravigliose. Le auguro una splendida giornata!”. 

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