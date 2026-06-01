La Francia ferma una petroliera russa nell’Atlantico. Ira di Mosca: “Al limite della pirateria”

Macron ha fatto sapere che la nave è soggetta a sanzioni internazionali

La Francia, assieme a Regno Unito e altri partner, ha fermato una petroliera russa nell’Oceano Atlantico. Lo ha fatto sapere su X il presidente Emmanuel Macron. “Ieri mattina la Marina francese ha abbordato un’altra petroliera soggetta a sanzioni internazionali: la Tagor, salpata dalla Russia. La nostra determinazione è incrollabile e assoluta. L’operazione è stata condotta nell’Oceano Atlantico, in alto mare, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, e nel rigoroso rispetto del diritto del mare”, ha detto il leader di Parigi.

“È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina da oltre quattro anni. Queste navi, che ignorano anche le più elementari regole della navigazione marittima, rappresentano inoltre una minaccia per l’ambiente e per la sicurezza di tutti”, ha aggiunto.

Non è tardata la replica del Cremlino che considera “illegali” e “al limite della pirateria internazionale” le azioni della Francia, ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Raid su Kharkiv

Nel frattempo non si placa la guerra al fronte tra Russia e Ucraina, con le forze di Mosca che hanno effettuato un raid su Kharkiv nella notte tra domenica e lunedì causando feriti e incendi. La paura cresce anche nei territori dell’Unione europea in seguito all’attacco con droni che ha colpito la Romania, nello specifico un palazzo residenziale nella città di Galati al confine con l’Ucraina (la notte tra il 28 e il 29 maggio). L’offensiva ha provocato diversi feriti nonché la condanna da parte di molti leader, tra cui Giorgia Meloni che ha parlato di “atto gravissimo”.