Usa, Shrey Parikh conquista il torneo nazionale di spelling: è sua la lingua più veloce d'America

Shrey Parikh sentiva il suo corpo tremare per il nervosismo e i dubbi ogni volta che si avvicinava al microfono dello Scripps National Spelling Bee, la prova finale di una gara di ortografia competitiva negli Usa durata sei anni segnata da trionfi e crepacuore che sapeva poteva finire in qualsiasi momento. Poi ha ascoltato il pronunciatore Jacques Bailly, e il suo linguaggio del corpo austero è svanito mentre annuiva vigorosamente, dicendogli che, sì, conosceva tutte le parole che gli era stato chiesto di scrivere. Shrey è arrivato come favorito e se ne è andato come campione nazionale di Spelling Bee, sopravvivendo a un gruppo profondo ed esperto di finalisti e battendo Ishaan Gupta in un tie-break fulmineo finito non appena Shrey ha pronunciato la sua prima parola. Il suo conteggio finale: 32 parole scritte correttamente in 90 secondi, un record per il finale in stile shootout utilizzato per la prima volta nel 2022.