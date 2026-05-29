Jill Biden: “Durante il dibattito con Trump temevo che Joe avesse un ictus”

Jill Biden ha confessato di essere rimasta “spaventata” dalla performance del marito Joe Biden durante il fatale dibattito presidenziale del 2024 con Donald Trump, arrivando a pensare che stesse avendo un ictus. “Ero spaventata, perché non avevo mai, e dico mai, visto Joe in quello stato, né prima né dopo. Mai”, ha raccontato l’ex first lady a Rita Braver del programma di Cbs News ‘Sunday Morning’, in un’intervista che andrà in onda domenica. “Non so cosa sia successo”, ha affermato. “Mentre guardavo, ho pensato: ‘Oh, mio Dio, sta avendo un ictus’. E la cosa mi ha terrorizzata a morte”.

Trump critica Jill Biden: “Non ha aiutato il marito durante il dibattito”

In seguito sono arrivate le critiche di Donald Trump. Jill Biden “ha detto di aver pensato” che il marito Joe “stesse avendo un ictus e altre cose terribili, eppure non si è precipitata sul palco per aiutare il marito in difficoltà, come avrebbe fatto qualsiasi brava moglie”, ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti. “L’unica cosa che ha omesso di menzionare è quanto bene stessi andando prima del suo quasi totale collasso. In altre parole, come molti si sono chiesti, la mia ottima performance in quel dibattito lo ha semplicemente ‘bloccato’, portando alla sua ignominiosa sconfitta, o ci sono state altre cause? Nessun altro conosce la risposta, ma io sì”, ha aggiunto.