Gaza, Netanyahu: "Controlliamo il 60% della Striscia, arriveremo al 70%"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver impartito direttive alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) affinché assumano il controllo del 70% della Striscia di Gaza. “Ora controlliamo circa il 60% della Striscia di Gaza. Eravamo al 50%, ora siamo al 60%. Su mio ordine, arriveremo al 70%”, ha detto Netanyahu in un’intervista alla Jordan Valley Conference. “Ma la cosa più importante è continuare a sfruttare il nostro potere, ad aumentarlo. C’è ancora molto lavoro da fare. Quello che sta accadendo in questo momento è davvero un cambiamento globale”, ha sottolineato il premier dello Stato ebraico.