Spagna, perquisita la sede del Psoe: possibile finanziamento illecito. L’opposizione chiede elezioni anticipate

Nuovi guai in Spagna per il premier Pedro Sanchez e il suo partito, il Psoe. Agenti dell’Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del Psoe, in calle Ferraz, a Madrid, per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all’interno del partito di Sanchez. Ne dà notizia El Paìs.

La notizia della perquisizione della sede centrale del Psoe ha ulteriormente infuocato il clima politico in Spagna, dopo la recente notizia dell’indagine a carico dell’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Questa mattina arrivando al Congresso dei deputati, il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha ribadito la sua richiesta di elezioni anticipate. “Siamo in una situazione disperata”, “non c’è altra opzione che dare subito voce al popolo spagnolo. Non ne possiamo più”, ha detto ai cronisti. Il vicepremier e ministro dell’Economia Carlos Cuerpo, nella sessione di controllo al governo, ha assicurato che l’esecutivo ha “tolleranza zero per qualsiasi tipo di comportamento irregolare o illegale” e ha chiesto “rispetto per i processi giudiziari e la presunzione di innocenza”.