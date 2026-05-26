Iran, Khamenei: “Paesi Medioriente non faranno più da scudo a basi Usa”. In Libano 12 morti in attacchi israeliani

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha detto che che lo Stretto di Hormuz riaprirà “in un modo o nell’altro”. Lo riportano i media internazionali. “Gli stretti devono essere aperti. Saranno aperti in un modo o nell’altro, quindi devono essere aperti”, ha affermato Rubio nella città indiana di Jaipur, dove si trova in visita ufficiale. “Quello che sta succedendo lì è illegale, è illecito, è insostenibile per il mondo, è inaccettabile”, ha aggiunto.

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