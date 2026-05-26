Iran, Khamenei: “Paesi Medioriente non faranno più da scudo a basi Usa”. In Libano 12 morti in attacchi israeliani

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha detto che che lo Stretto di Hormuz riaprirà “in un modo o nell’altro”. Lo riportano i media internazionali. “Gli stretti devono essere aperti. Saranno aperti in un modo o nell’altro, quindi devono essere aperti”, ha affermato Rubio nella città indiana di Jaipur, dove si trova in visita ufficiale. “Quello che sta succedendo lì è illegale, è illecito, è insostenibile per il mondo, è inaccettabile”, ha aggiunto.
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato di aver abbattuto un drone degli Stati Uniti MQ-9 Reaper dopo l’identificazione di un “velivolo ostile” che stava entrando nello spazio aereo iraniano. I pasdaran hanno aggiunto di riservarsi il diritto “legittimo e definitivo” di reagire a qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. Lo riporta Al Jazeera.
“Con sincerità e onestà, invito tutti i paesi e i governi islamici all’amicizia e alla cooperazione per il bene comune, affinché possiamo lavorare insieme per promuovere la Ummah islamica e risolvere i problemi del mondo islamico”, ha aggiunto Khamenei.
“Il tempo non si fermerà e le nazioni e le terre della regione non faranno più da scudo delle basi americane. Non saranno più un rifugio sicuro per il male e a non potranno più ospitare basi militari nella regione”. È quanto ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatolla Mojtaba Khamenei nel suo messaggio in occassione dell’Hajj. Lo riporta l’agenzia Irna.
Nella notte, l’esercito israeliano ha continuato l’escalation nel sud del Libano, bombardando decine di città nei distretti di Nabatieh, Jezzine, Tiro, Bint Jbeil e Sidone. Un attacco è stato segnalato a Kaouthariyet el-Rezz (Sidone), dove l’esercito israeliano ha bombardato un’abitazione, uccidendo due persone e ferendone una. Lo riporta L’Orient Le Jour. L’Idf ha bombardato ripetutamente anche Rihane (Jezzine), in particolare l’area intorno al posto di gendarmeria, danneggiando l’edificio e diverse case vicine. L’aviazione israeliana ha poi effettuato sei raid consecutivi contro una stazione di servizio e diverse abitazioni nella città di Doueir (distretto di Nabatiyeh), mentre due raid hanno colpito delle case a Srifa (Tiro). Un attacco ad Arzoun (Tiro) ha provocato la completa distruzione dell’abitazione del sindaco, Ahmad Mohammad el-Housseini.
Una serie di raid aerei israeliani su Machghara, nella Valle della Bekaa, nel Libano occidentale, lanciati ieri sera ha causato almeno dodici morti, secondo quanto riportato da L’Orient Le Jour. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro nell’area. I caccia israeliani hanno bombardato il villaggio almeno dieci volte. Tra le vittime c’è Hussein Rizk, insegnante di religione presso il liceo di Sohmor (Bekaa occidentale). Suo figlio, Mohammad Ali, fu ucciso da Israele nel 2024.
Abolfazl Shekarchi, portavoce di alto livello delle Forze Armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l’Iran riceverà una risposta “molto più severa” che si estenderà oltre la regione. In dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa iraniana Fars, Shekarchi ha minacciato che, in caso di un nuovo conflitto, gli attacchi dell’Iran si estenderebbero oltre i confini della regione e sarebbero più intensi e violenti rispetto ai precedenti.
Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha affermato di non ritenere che Islamabad debba aderire agli Accordi di Abramo, che normalizzano le relazioni con Israele, così come richiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come condizione per la fine della guerra in Iran. “Personalmente, non credo che dovremmo aderire ad alcun accordo che contrasti con le nostre ideologie fondamentali”, ha detto Asif in un’intervista a Samaa TV, “abbiamo una posizione molto chiara: questo per noi è inaccettabile”.
In Iran, il sito web di notizie Tabnak, ritenuto vicino all’ex capo della Guardia Rivoluzionaria Mohsen Rezaei, ha identificato quattro soldati della Guardia Rivoluzionaria che sarebbero stati uccisi negli attacchi americani contro imbarcazioni. La televisione di Stato iraniana ha riferito separatamente di esplosioni nei pressi di Bandar Abbas, una città sullo Stretto di Hormuz sede di un porto militare e di un aeroporto a doppio uso.
In precedenza, Trump aveva affermato che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con l’Iran avrebbe dovuto includere l’obbligo per diversi altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita e il Pakistan, di aderire agli Accordi di Abramo, gli accordi mediati dagli Stati Uniti durante il primo mandato di Trump volti a normalizzare le relazioni con Israele. Trump ha indicato l’Arabia Saudita e il Qatar come paesi che dovrebbero aderire “immediatamente”. Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti sono stati i primi paesi ad aderire nel 2020, riconoscendo diplomaticamente Israele. “Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti per cercare di mettere insieme questo puzzle molto complesso, dovrebbe essere obbligatorio che tutti questi paesi, come minimo, aderiscano simultaneamente agli Accordi di Abramo”, ha scritto ieri il presidente Usa in in post sul social Truth.
L’esercito degli Stati Uniti ha condotto “attacchi di autodifesa” contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane intorno allo Stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore e i negoziati in corso per porre fine alla guerra. “Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell’Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato alla Cnn il portavoce del Centcom, Timothy Hawkins, in risposta a una domanda sulle esplosioni segnalate nei pressi dello Stretto di Hormuz. “Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine”, ha aggiunto, “il Comando Centrale degli Stati Uniti continua a difendere le nostre forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso”.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che un “accordo con l’Iran è ancora possibile”. Lo riporta il Times of Israel.
“Oggi si sono svolti dei colloqui in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a fare progressi. Credo che ci sia molto da discutere su specifici passaggi del documento iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni”, ha affermato Rubio nella città indiana di Jaipur durante una visita ufficiale in India.