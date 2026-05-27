Gaza, Katz: “Ucciso il capo militare di Hamas”

A Gaza è stato ucciso dalle forze israeliane il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in carica dalla scorsa settimana. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione di Odeh in un raid a Gaza ieri. “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno”, ha scritto Katz su X. “A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”, ha aggiunto. E ancora: “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così sarà: sono tutti condannati a morte, ovunque si trovino. Ci siamo impegnati affinché Hamas non governi Gaza né civilmente né militarmente, e così sarà”. “Inoltre, verrà attuato il piano di emigrazione volontaria da Gaza – tutto al momento giusto e nel modo giusto”, ha concluso.

Odeh, nominato alla carica la scorsa settimana, era il successore di Izz al-Din al-Haddad, ucciso questo mese. Nelle scorse ore alcuni media palestinesi avevano riferito della morte di Odeh, dicendo che era stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. Ieri, in una dichiarazione congiunta, il premier Benjamin Netanyahu e il ministro Katz avevano sottolineato che Odeh era a capo dei servizi segreti di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023.