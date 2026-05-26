Pellegrinaggio alla Mecca, migliaia di fedeli arrivano al Monte Arafat

Migliaia di pellegrini musulmani hanno iniziato ad arrivare martedì al Monte Arafat, in Arabia Saudita, nel momento spiritualmente più importante dell’annuale pellegrinaggio dell’Hajj. Autobus carichi di fedeli hanno raggiunto la vasta piana di Arafat, mentre altri pellegrini hanno proseguito a piedi da Mina fino alla collina di Al Rahmah, luogo simbolico dove il profeta Maometto pronunciò il suo ultimo sermone. I rituali del Monte Arafat rappresentano il culmine spirituale del pellegrinaggio. Come ogni anno, le autorità saudite hanno predisposto imponenti misure di sicurezza lungo le strade che conducono al sito sacro, con migliaia di agenti impegnati a gestire il flusso dei fedeli ed evitare incidenti o calche tra la folla.