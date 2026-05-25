La Mecca, milioni di fedeli musulmani girano attorno alla Kaaba: il video in timelapse

Circa 1.6 milioni di musulmani si sono radunati alla Mecca in occasione dell’Hajj, il tradizionale pellegrinaggio verso la città santa, in Arabia Saudita. Quest’anno si tiene dal 24 al 30 maggio in un clima di forte instabilità per il Medio Oriente, a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Inoltre c’è anche la questione climatica con temperature estreme che si prevede raggiungeranno i 48 C°. Il pellegrinaggio (che i musulmani sono tenuti a fare almeno una volta nella vita, se si hanno le possibilità) comprende una serie di rituali tra cui il Tawaf, un atto di devozione che consiste nel girare sette volte attorno alla Kaaba, la struttura a forma di cubo situata all’interno della Sacra Moschea.