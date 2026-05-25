Pellegrinaggio alla Mecca, 1,5 milioni nelle tende allestite a Mina

Circa 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati lunedì dalla città santa de La Mecca verso Mina, in Arabia Saudita, segnando l’inizio ufficiale dell’Hajj, il pellegrinaggio annuale, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam, richiama fedeli da tutto il mondo. Come da tradizione, nel primo giorno dell’Hajj i pellegrini raggiungono la città provvista di tende allestita nel deserto di Mina. Le celebrazioni si stanno svolgendo sotto temperature elevate, con le autorità saudite impegnate a garantire sicurezza e assistenza sanitaria ai partecipanti.