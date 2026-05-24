Venezuela, marines Usa in azione a Caracas: centinaia in strada per seguire l'esercitazione

I Marines statunitensi hanno condotto un’esercitazione di risposta rapida nei pressi dell’ambasciata americana a Caracas, in Venezuela. Due velivoli militari Osprey sono atterrati nell’area della sede diplomatica facendo sbarcare le forze speciali davanti a decine di curiosi radunati nei dintorni. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi dal governo venezuelano, è stata presentata come una simulazione per possibili emergenze mediche o catastrofiche. L’esercitazione arriva a pochi mesi dalla riapertura ufficiale dell’ambasciata Usa dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Washington e Caracas. Non sono mancate le proteste di alcuni attivisti, che hanno contestato la presenza militare americana parlando di violazione della sovranità venezuelana.