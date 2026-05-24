India, Rubio incontra il ministro degli Esteri Jaishankar

Marco Rubio è arrivato in India per una visita di quattro giorni che punta a rafforzare i rapporti tra Washington e Nuova Delhi dopo le recenti tensioni commerciali legate ai dazi voluti da Donald Trump. Il segretario di Stato americano ha incontrato a Nuova Delhi il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per colloqui bilaterali dedicati alla cooperazione strategica e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico. Rubio parteciperà anche alla riunione ministeriale del ‘Quad‘, l’alleanza che riunisce India, Stati Uniti, Australia e Giappone e che guarda con crescente attenzione alle mosse della Cina nel Mar Cinese Meridionale.