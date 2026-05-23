Usa, Trump conferisce la Medaglia presidenziale della Libertà a eroe dell'11 settembre

Il presidente Donald Trump ha annunciato che assegnerà postuma la medaglia presidenziale della Libertà a Welles Crowther, che ha contribuito a salvare le persone durante gli attacchi dell’11 settembre a New York. Il presidente, durante una manifestazione a Suffern, New York, venerdì ha annunciato che avrebbe riconosciuto Welles Crowther della contea di Rockland, che ha perso la vita l’11 settembre 2001 mentre aiutava le persone a fuggire dalla Torre Sud del World Trade Center dopo essere stata colpita da un aereo dirottato. Crowther indossava una bandana rossa sul viso, che è esposta al National September 11 Memorial & Museum. Trump ha chiamato sul palco la madre di Crowther, Alison Crowther, dopo aver annunciato il premio, la più alta onorificenza civile americana. “È una cosa così bella che anche 25 anni dopo, la luce di Wells brilla ancora intensamente”, ha detto Crowther.