Usa, allagamenti ad Atlanta: in autostrada si crea un mega ingorgo

Un’alluvione improvvisa causata dalle forti piogge ha bloccato il traffico su un’autostrada interstatale di Atlanta, mentre gli operai comunali si affrettavano a liberare i canali di scolo per alleviare l’allagamento.
Le immagini trasmesse da WSB mostrano auto bloccate sulle autostrade Interstate 75 e Interstate 85 nell’ora di punta, tra cui una Volkswagen bianca incastrata in mezzo alla carreggiata allagata.
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Un’alluvione improvvisa causata dalle forti piogge ha bloccato il traffico su un’autostrada interstatale di Atlanta, mentre gli operai comunali si affrettavano a liberare i canali di scolo per alleviare l’allagamento.