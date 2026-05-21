Iran, militari Usa abbordano una petroliera di Teheran nel Golfo dell'Oman

Gli Stati Uniti hanno riferito di avere abbordato una petroliera commerciale battente bandiera dell’Iran nel Golfo dell’Oman, sospettata di tentare di violare il blocco navale americano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato sui social media che la M/T Celestial Sea è stata perquisita e deviata dopo essere stata sospettata di tentare di dirigersi verso un porto iraniano. Si tratta almeno della quinta nave abbordata da quando l’amministrazione Trump ha iniziato il blocco navale contro le navi iraniane.