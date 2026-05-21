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giovedì 21 maggio 2026

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Iran, Hegseth: “Pronti ad azione” – La diretta

Iran, Hegseth: “Pronti ad azione” – La diretta
Il Segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth (Foto AP/Alex Brandon)
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Teheran: “Ricevuta lista osservazioni Usa, le stiamo valutando”

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha pubblicato un post su X, citando il vice presidente JD Vance che affermava che gli Stati Uniti non accetteranno alcun accordo che permetta all’Iran di ottenere un’arma nucleare, aggiungendo che il presidente Donald Trump è “locked and loaded”, pronto ad agire se necessario.

La guerra in Iran e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 21 maggio
Inizio diretta: 21/05/26 08:30
Fine diretta: 21/05/26 23:30
Teheran: "Ricevuta lista osservazioni Usa, le stiamo valutando"

“Abbiamo ricevuto il parere degli Stati Uniti e lo stiamo esaminando”. Lo ha affermato – secondo quanto riporta il media iraniano Nour News – il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baghaei facendo riferimento al documento iraniano in 14 punti consegnato ai mediatori pakistani. Islamabad sta continuando a fare da intermediario nello scambio di messaggi tra Teheran e Washington.

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