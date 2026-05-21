India, ondata di caldo intense nel Paese con punte fino a 45°: allestite zone di "refrigerio"

India alla prese con un’ondata di caldo intense con temperature arrivate fino a 45°. Nella capitale, Nuova Delhi, le autorità hanno allestito delle “zone di refrigerio” temporanee per aiutare la popolazione a far fronte alla situazione. Lo spazio ombreggiato offre raffreddatori d’aria, ventilatori, acqua potabile e soluzioni reidratanti per aiutare le persone a far fronte al caldo estremo. Il dipartimento meteorologico ha avvertito che le condizioni probabilmente persisteranno in diverse regioni settentrionali nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali. Le autorità hanno esortato la popolazione a rimanere al chiuso durante le ore più calde e a prendere precauzioni contro le malattie legate al caldo.