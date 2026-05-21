Germania, ricoverati a Berlino moglie e figli di cittadino Usa affetto da Ebola: il convoglio verso l'ospedale

La moglie e i quattro figli di un cittadino Usa contagiato dal virus Ebola sono stati trasportati all’ospedale Charité di Berlino, in Germania, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca dpa.

Sono stati ricoverati nel reparto speciale di isolamento dell’ospedale universitario, fa sapere il Ministero federale della Salute. Ciò a seguito di una richiesta di assistenza da parte delle autorità statunitensi. Il padre, un medico, aveva contratto il virus nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto riferito, anche i suoi familiari si erano recati lì in precedenza.

Il ministero ha dichiarato che, fino a poco tempo fa, non presentavano sintomi ed erano risultati negativi ai test. Come il padre prima di loro, anche la madre e i bambini sono arrivati a Berlino con un volo speciale. Sono stati trasportati alla Charité con un veicolo appositamente attrezzato.

Il convoglio è stato scortato da numerose moto e auto della polizia, oltre che da autopompe e ambulanze. Ha raggiunto l’ospedale poco prima dell’una di notte.