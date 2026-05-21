Flotilla, Tajani: “Spese di ritorno? Non rientra nei compiti dello Stato”

“Non c’è da pagare nulla, noi li abbiamo assistiti, ma erano lì per una missione loro, quindi sarebbero tornati per conto loro. Il problema è come sono stati trattati là. Loro non hanno mai richiesto di far pagare il biglietto di ritorno”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta la decisione del governo di non pagare i biglietti di ritorno agli attivisti della Global Flotilla fermati dall’esercito israeliano. “Loro sono andati e ritornano come hanno voluto. Così come potevano sono andati e così come potevano possono ritornare, non è quello il problema, non è lo Stato che deve pagare. Li abbiamo assistiti in tutti i modi possibili e immaginabili. Il trattamento subito è una cosa, per quanto riguarda il rientro invece sarebbero rientrati comunque per conto loro, ma insomma il problema più grave non è quello di un biglietto aereo”.