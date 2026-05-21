Flotilla, ministra esteri Gb su video Ben Gvir: "Vergognoso, siamo profondamente sconvolti"

“Assistiamo a scene assolutamente vergognose e a questo video diffuso dal ministro del governo israeliano Ben Gvir che mostra una totale mancanza di rispetto e una violazione delle norme fondamentali della dignità umana”. Lo ha detto Yvette Cooper, segretaria di Stato per gli affari esteri del governo della Gran Bretagna commentando le immagini che mostrano Ben Gvir umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla al porto israeliano di Ashdod. “Siamo profondamente sconvolti e abbiamo inviato una nota di protesta all’ambasciata israeliana perché abbiamo bisogno di una spiegazione urgente su come ciò abbia potuto accadere”, ha aggiunto Cooper.