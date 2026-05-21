Cambogia, i villaggi si preparano al rituale per la prosperità “He Neak Ta”

Gli abitanti dei villaggi in Cambogia si preparano al rituale “He Neak Ta” e la pittura del corpo è il tocco finale prima dell’inizio. La tradizione tramandata dai loro antenati viene celebrata ogni anno da diverse centinaia di anni. I residenti in strada onorano gli spiriti guardiani del loro villaggio e pregano per la pioggia e la prosperità. La cerimonia coincide con l’inizio del monsone estivo mentre gli agricoltori si preparano a piantare il riso. Gli abitanti dei villaggi di tutte le età si riuniscono a circa due chilometri dal monastero locale dedicato al loro spirito guardiano. I giovani uomini del villaggio di Phum Boeung dipingono scene ispirate al folklore locale sui loro volti e corpi, si vestono da spiriti e indossano gonne d’erba. Alcuni indossano teste oversize dipinte sopra i loro costumi. La processione si dirige lentamente verso il santuario dello spirito guardiano.

Lì, gli abitanti del villaggio accendono bastoncini di incenso e offrono vari tipi di frutta, cibo, bevande analcoliche e alcolici, pregando per la buona fortuna, una pioggia adeguata, la prosperità e la prevenzione delle malattie all’interno della loro comunità. La cerimonia si conclude con l’irrorazione di acqua santa.