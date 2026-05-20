Cina, diverse regioni sommerse dall'acqua dopo le piogge torrenziali

Forti piogge e inondazioni stanno colpendo diverse regioni della Cina, dove sono in corso operazioni di emergenza e soccorso per mettere in salvo la popolazione. Le province più colpite sono quelle del Guizhou e dell’Hubei, nel sud-ovest e nel centro del Paese, dove le precipitazioni hanno provocato allagamenti, frane e gravi danni alle infrastrutture.

Nel comune di Changming, nella contea di Guiding, i soccorritori hanno salvato due anziani rimasti intrappolati al secondo piano della loro abitazione completamente invasa dall’acqua. Più complessa la situazione nel villaggio di Baishui River, nella provincia di Hubei, dove il livello del fiume Bailushui è salito rapidamente interrompendo le strade di accesso. Le squadre di emergenza hanno raggiunto l’area dopo una marcia di tre ore a piedi riuscendo a evacuare tutti i residenti bloccati. Proseguono intanto le ricerche di eventuali dispersi e gli interventi per ripristinare elettricità e collegamenti stradali nelle zone colpite.