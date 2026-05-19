Zapatero accusato in Spagna di traffico di influenze e riciclaggio di fondi pubblici

L’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero è stato accusato di traffico di influenze e altri reati connessi nell’ambito di un’indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per salvare la compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. Il quotidiano El Pais – citando fonti vicine all’indagine – afferma che l’unità per i crimini economici e fiscali della Polizia nazionale sta conducendo un’operazione perquisendo l’ufficio di Zapatero, gli uffici della società delle sue figlie e altre due attività commerciali. Il giudice José Luis Calama ha convocato a testimoniare l’ex premier il prossimo 2 giugno. È la prima volta nella storia democratica della Spagna che un ex primo ministro viene indagato per corruzione.