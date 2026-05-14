India, tempesta di sabbia oscura il cielo: danni e oltre 90 morti

Tempeste di sabbia, forti piogge e fulmini hanno causato la morte di almeno 96 persone e danneggiato abitazioni e altre strutture nel nord dell’India. Più di 60 i feriti. Particolarmente colpito l’Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso del Paese. Le autorità hanno dichiarato che alcune vittime sono state causate dalla caduta di alberi, dal crollo di strutture e dai fulmini. La polizia e le squadre di soccorso hanno utilizzato motoseghe e gru per rimuovere gli alberi caduti sulle strade e sui binari ferroviari in diversi distretti.