Iran, primo ministro Qatar: "Evitare la ripresa della guerra è responsabilità globale"

I ministri di Qatar ed Egitto hanno tenuto una conferenza stampa a Doha, in Qatar, sul conflitto in Iran, in cui hanno discusso della crisi globale dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz e delle prospettive dei negoziati. “Purtroppo, in qualsiasi tipo di negoziazione, ci saranno sempre alti e bassi e garantire che non si verifichi una ripresa della guerra” è responsabilità dei “Paesi della regione di quelli di tutto il mondo”, ha affermato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri qatariota, parlando accanto al ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. “L’Iran non dovrebbe usare questo Stretto come arma per esercitare pressioni o ricattare i Paesi del Golfo”, ha continuato a proposito dello Stretto di Hormuz, “questa crisi non sta interessando solo la regione, ma sta avendo ripercussioni su tutto il globo, per la sicurezza energetica, la libertà di navigazione, creando precedenti per cose che non erano accettabili e che non saranno mai accettabili per i nostri Paesi”.