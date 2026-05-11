Regno Unito, Starmer: “Non lascio, non getto il Paese nel caos. Ricostruiremo i rapporti con l’Ue”

Forti pressioni sul premier britannico Keir Starmer, a cui decine di parlamentari chiedono di dimettersi. Dopo il deludente risultato dei laburisti alle elezioni locali, l’inquilino del numero 10 di Downing Street ha ribadito la posizione già espressa alcuni giorni fa. “Mi assumo la responsabilità di non abbandonare il campo, di non gettare il nostro Paese nel caos, come hanno fatto più volte i conservatori”, ha detto, “un caos che ha causato danni duraturi a questa nazione. A un governo laburista non verrebbe mai perdonato se infliggesse di nuovo tutto questo al nostro Paese”.

Nel suo discorso post sconfitta elettorale, Starmer ha affrontato anche lo spinoso argomento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. “Devo fare una piccola digressione perché vorrei ricordarvi cosa disse Nigel Farage a proposito della Brexit. Disse che ci avrebbe resi più ricchi. Sbagliato. Ci ha resi più poveri”, ha sottolineato. “Al prossimo vertice Ue, definirò una nuova direzione per il Paese”, ha aggiunto, spiegando che “il governo precedente si è distinto per aver interrotto i nostri rapporti con l’Europa. Questo governo laburista si distinguerà per aver ricostruito i nostri rapporti con l’Europa, ponendo il Regno Unito al centro dell’Europa”.