Israele, parenti e amici al funerale di un riservista ucciso in Libano

Parenti, amici e commilitoni hanno dato l’ultimo saluto a un riservista dell’Idf lunedì ai funerali a Petah Tikva in Israele. Alexander Glovanyov, 47 anni è stato colpito a morte domenica da un drone di Hezbollah al confine con il Libano. Lascia la moglie Marina e due figli. Hezbollah ha lanciato una nuova arma contro il nord di Israele nell’ultima ondata di combattimenti: piccoli droni controllati con cavi in fibra ottica dello spessore di un filo interdentale che eludono i sistemi di rilevamento elettronico. Glovanyov è il quinto soldato ucciso nel sud del paese dei Cedri da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah il 17 aprile, violato da entrambe la parti. L’ultimo conflitto tra lo Stato ebraico e la milizia estremista sciita filo-iraniana è iniziato il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele, due giorni dopo che gli Stati Uniti e Israele avevano mosso guerra alla Repubblica Islamica.