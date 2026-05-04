Rudolph Giuliani, l’ex sindaco di New York è in ospedale in gravi condizioni

L’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili, ha dichiarato domenica il suo portavoce, pochi giorni dopo che il repubblicano, con voce rauca, aveva detto al pubblico del suo talk show che la sua voce non era “in perfetta forma”. Il portavoce, Ted Goodman, non ha specificato cosa abbia causato il ricovero di Giuliani, 81 anni, da quanto tempo si trovi in ospedale o quale sia la sua prognosi. “Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”, ha dichiarato Goodman in un comunicato. Ha aggiunto che Giuliani “rimane in condizioni critiche ma stabili”.

Trump: “Guerriero trattato male dalla sinistra radicale”

In un post sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano Donald Trump ha definito Rudolph Giuliani “un vero guerriero e il miglior sindaco nella storia di New York, di gran lunga”. L’ex sindaco di New York è ricoverato in ospedale in condizioni “critiche ma stabili”, ha fatto sapere il suo portavoce. “Che tragedia che sia stato trattato così male dai fanatici della sinistra radicale, dai democratici, e che avesse ragione su tutto!”, ha scritto Trump. “Hanno imbrogliato alle elezioni, inventato centinaia di storie, fatto di tutto per distruggere la nostra nazione, e ora, guardate Rudy. Che tristezza!”, ha conclusi.