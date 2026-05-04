Oklahoma, sparatoria durante una festa al lago Arcadia: ci sono feriti

Almeno dieci persone sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma City, secondo quanto riferito dalla polizia. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, ha spiegato che le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco esplosi contro un gruppo di giovani riuniti vicino al lago Arcadia intorno alle 21.00. Oltre alle 10 persone trasportate in ospedale, altre potrebbero essersi recate sul posto autonomamente. Ha inoltre affermato che le vittime versano in “condizioni diverse”.

The Edmond Police Department is investigating a shooting that occurred just after 9:00 p.m. at a party at Arcadia Lake.



Edmond Police, along with Oklahoma City Police and the Oklahoma Highway Patrol, responded to the scene and located numerous victims. Emergency personnel… pic.twitter.com/KWcrEW1ywO — Edmond Police Dept (@EdmondPD) May 4, 2026