Almeno dieci persone sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma City, secondo quanto riferito dalla polizia. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, ha spiegato che le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco esplosi contro un gruppo di giovani riuniti vicino al lago Arcadia intorno alle 21.00. Oltre alle 10 persone trasportate in ospedale, altre potrebbero essersi recate sul posto autonomamente. Ha inoltre affermato che le vittime versano in “condizioni diverse”.
Oklahoma, sparatoria durante una festa al lago Arcadia: ci sono feriti
Almeno 10 persone portate in ospedale, gli spari avvenuti intorno alle 21 di ieri